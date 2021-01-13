Вашингтон, , 04:11 — REGNUM Россия, Иран и Китай якобы пытались повлиять на исход президентских выборов в США 2020 года, заявил глава Национального центра контрразведки и безопасности страны Уильям Эванина в интервью изданию The Washington Post.

По словам чиновника, на это указывают предоставленные ему сведения от американской разведки. Эванина отметил, что наибольшая угроза в связи с выборами будто бы исходила от РФ. Однако, глава спецслужбы подчеркнул, что Китай также сыграл свою роль в этом процессе.

При этом чиновник добавил, что сам он не сталкивался с какими-либо попытками влияния на голосование.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия якобы участвовала в крупномасштабных кибератаках на системы американских государственных ведомств.

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