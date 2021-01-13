Тегеран, , 07:16 — REGNUM 11 января президент Ирана Хасан Рухани заявил, что его администрация работает над производством надежной вакцины, а также поддерживает наукоемкие компании и все центры, занимающиеся производством и покупкой вакцин от COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 12 января.

Говоря о деятельности наукоемких компаний и различных центров, включая исполнительную штаб-квартиру по реализации директивы Имама Хомейни о производстве коронавирусной вакцины, президент призвал продолжать усилия и вновь подтвердил поддержку правительством таких мер.

«Обеспечение здоровья населения является первостепенной целью и приоритетом правительства, и поэтому подготовка, закупка и производство надежной коронавирусной вакцины является одной из главных задач в борьбе с этим вирусом. Я благодарю ценные действия всех наукоемких компаний и различных центров, задействованных в этой области, включая исполнительный штаб, за выполнение директивы Имама Хомейни», — сказал он.

Рухани отметил: «Правительство будет продолжать поддерживать наукоемкие компании и исполнительные штабы для реализации директивы Имама Хомейни и, безусловно, поддержит всех ученых, занятых производством вакцины».