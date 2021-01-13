Вашингтон, , 03:31 — REGNUM Избранный президент США Джо Байден намерен выдвинуть Гэри Генслера, который занимал ответственный финансовый пост в администрации экс-президента США Барака Обамы, на должность руководителя федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам. Об этом со ссылкой на источники 12 января сообщает газета The Wall Street Journal.

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Генслер занимается в переходной команде Байдена вопросами деятельности финансовых институтов. Во время первого президентского срока Обамы — с 2009 по 2014 годы — Генслер являлся главой Комиссии по торговле товарными фьючерсами США.

По данным источников издания, окончательное решение по этой кандидатуре ещё не принято. Комментарий самого Генслера изданию получить не удалось.

Напомним, что в настоящее время обязанности председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США в администрации президента США Дональда Трампа исполняет Элад Ройзман.

Как сообщало ИА REGNUM, избранный президент США Джо Байден объявил, что он выдвигает кандидатом на пост директора ЦРУ Уильяма Бернса, который за время своей карьеры также был американским послом в России.

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