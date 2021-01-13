Вашингтон, , 03:14 — REGNUM Представитель Республиканской партии в Конгрессе США от штата Иллинойс Адам Кинзингер стал третьим по счету республиканцем, заявившем о поддержке возможного импичмента действующего главы Белого дома Дональда Трампа. Сообщение об одобрении этого процесса размещено на сайте законодателя.

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Кроме того, о планах проголосовать за отстранение американского президента объявили еще двое его однопартийцев в Палате представителей — Джон Кэтко и Лиз Чейни. Последняя является дочерью бывшего вице-президента США Дика Чейни, работавшего в администрации Джорджа Буша — младшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января стало известно, что конгрессмены-республиканцы намерены внести на рассмотрение в Палату представителей резолюцию с осуждением участников беспорядков у здания Капитолия 6 января. В числе подписавших документ есть и Дональд Трамп.

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