Вашингтон, , 02:28 — REGNUM Некоторые участники штурма Капитолия могут столкнуться с уголовным преследованием и получить длительные сроки заключения, заявил 12 января журналистам исполняющий обязанности федерального прокурора США Майкл Шервин.

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«Некоторые обвинения — по тяжким статьям, наказание по ним составляет до 20 лет тюрьмы», — сказал он.

Шервин добавил, что к числу таких обвинений относятся применение нападавшими оружия и установка взрывных устройств. Сейчас совершивших эти преступления ищут сотрудники Федерального бюро расследований и прокуроры.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 января 2021 года группа протестующих, поддерживающих попытки действующего президента США Дональда Трампа отменить результат последних президентских выборов, штурмовала Капитолий США. Прорвавшись через службу безопасности, они нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания. В ходе столкновений погибли, по некоторым данным, пять человек.

Ранее это нападение осудили в Комитете начальников штабов ВС США.

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