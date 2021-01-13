Вашингтон, , 01:58 — REGNUM Прямым нападением на Конгресс США, здание Капитолия и конституционный процесс назвали в Комитете начальников штабов (КНШ) ВС США происходившие 6 января беспорядки в Вашингтоне.

Следите за развитием событий в трансляции: «Инаугурация президента США и режим ЧС в Вашингтоне — все новости»

Совместное обращение к военнослужащим в связи с этими событиями опубликовали председатель комитета генерал Марк Милли и другие его члены.

«Мы стали свидетелями действий в здании Капитолия, которые противоречат принципу верховенства права. Права на свободу слова и собраний никому не позволяют прибегать к насилию, подстрекательству к мятежу или восстанию», — говорится в документе.

Военное руководство США осудило «действия, направленные на срыв конституционного процесса» и подчеркнуло, что «избранный президент (Джо) Байден вступит в должность и станет 46-м главнокомандующим».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января 2021 года группа протестующих, поддерживающих попытки действующего президента США Дональда Трампа отменить результат последних президентских выборов, штурмовала Капитолий США. Прорвавшись через службу безопасности, они нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания. В ходе столкновений погибли, по некоторым данным, пять человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава полиции Капитолия обвинил службы безопасности Конгресса в бездействии