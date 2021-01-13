Вашингтон, , 01:40 — REGNUM Гражданка России Богдана Осипова уведомила суд в американском штате Канзас об апелляции на повторный приговор за похищение собственного ребёнка. Об этом говорится в документах, поступивших в электронную базу суда.

Американский федеральный суд ранее повторно признал российскую гражданку виновной в похищении собственного ребенка и вывозе его за пределы США. Судья Эрик Мелгрен, вынесший такое решение, отметил, что Осипова более не обязана отбывать тюремное заключение, ей необходимо запросить у властей России разрешение на возвращение её детей в США.

В противном случае гражданке России предписано явиться в тюрьму в штате Канзас 24 февраля за невыполнение решения семейного суда.

Напомним, с Осиповой в августе 2020 года были сняты обвинения в вымогательстве, по которым она должна была отбыть большую часть своего срока заключения. Тогда суд принял решение о необходимости пересмотреть приговор, оставив лишь обвинения в похищении ребёнка матерью.

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По новому приговору Осипова могла получить максимальное наказание в виде трёхлетнего тюремного заключения, которое к 27 сентября она уже отбыла. Осипова 10 ноября покинула тюрьму в Данбери (штат Коннектикут). Повторный приговор по этому делу суд вынес 8 января.

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