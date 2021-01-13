Брюссель, , 01:09 — REGNUM Комиссар Евросоюза по расширению и добрососедству Оливер Вархели 12 января провел встречу с и.о. президента Косово Вьосой Османи, находящейся с визитом в Брюсселе.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи политики подчеркнули важность проведения европейских реформ в Косово, а также обсудили борьбу с коррупцией и организованной преступностью в крае и проблемы регионального сотрудничества на Западных Балканах.

В среду, 13 января, Османи предстоят встречи с депутатами Европарламента из группы дружбы с Косово, докладчицей Европарламента по Косово Виолой фон Крамон-Таубаде, а также главой Европейской народной партии Андреем Ковачевым.

Напомним, в настоящее время Косово преследует цель вступить в НАТО и Евросоюз.

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