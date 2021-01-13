Вашингтон, , 00:30 — REGNUM Возможность задействования 25-й поправки к конституции для отстранения от власти не беспокоит президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил 12 января, во время выступления в штате Техас.

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«25-я поправка представляет для меня нулевой риск, но она вернётся к (кандидату в президенты США) Джозефу Байдену и его администрации», — сказал американский лидер.

Трамп назвал готовящийся в палате представителей Конгресса импичмент «надувательством» и «величайшей охотой на ведьм» в истории США, которая «вызовет невероятный гнев и разделение».

Напомним, 11 января демократы представили в конгрессе резолюцию с обвинением Трампа в подстрекательстве к захвату Капитолия. По этому документу вице-президенту Майку Пенсу предложили задействовать 25-ю поправку к конституции, которая предполагает передачу ему президентских полномочий. Пенс, в свою очередь, заявил, что поправка будет использована в случае, если Трамп станет «более нестабильным».

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