Подгорица, , 09:03 — REGNUM Премьер-министр Здравко Кривокапич заявил 12 января на встрече с послом Венгрии Йожефом Неджеши о достижении договоренности укрепить сотрудничество между двумя странами во многих областях, прежде всего в сфере здравоохранения и образования. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Кривокапич в своем профиле в социальной сети написал, что Неджеши передал ему поздравления с назначением на пост премьер-министра Черногории от его венгерского коллеги Виктора Орбана.

«Венгрия оказывает всяческую поддержку нашей стране на пути к ЕС. Я с нетерпением жду заинтересованности венгерских компаний инвестировать в Черногорию, особенно в IT-сектор», — заявил Кривокапич.