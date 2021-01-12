Вашингтон, , 23:16 — REGNUM Визит американского госсекретаря Майка Помпео в ЕС отменён из-за того, что европейские политики не захотели с ним встречаться, сообщает 12 января Reuters.

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Агентство отмечает, что министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн не захотел встречаться с Помпео из-за скандальной попытки штурма Капитолия 6 января 2020 г.

Ассельборн после этих событий назвал действующего президента США Дональда Трампа, чьи сторонники штурмовали здание Конгресса, «политическим пироманом» и «преступником».

Напомним, Помпео в Брюсселе также планировал встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Ранее официальный представитель Госдепа Морган Ортагус иначе объяснил отмену визита Помпео в ЕС.

По его словам, Помпео очень занят «усилиями по передаче власти команде избранного президента [США Джо] Байдена».

Ортагус "В связи с этим мы отменяем все запланированные на эту неделю поездки, в том числе поездку госсекретаря в Европу».

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