Сургут, Югра, 13 января 2021, 00:01 — REGNUM Рекордное количество заявлений, более 60, от кандидатов на пост главы Сургута объясняется простотой участия в них. Необходимо написать лишь заявление и приложить к нему копии документов и кое-какие сведения, фильтрацией занимается конкурсная комиссия, пояснил корреспонденту ИА REGNUM политолог, депутат Тюменской областной думы Александр Лобов.

Дума города Сургута
Дума города Сургута
Dumasurgut.ru
«Ажиотаж вокруг так называемых выборов нового главы Сургута я могу объяснить только лишь простотой участия в них. Для того чтобы стать кандидатом не нужно собирать тысячи подписей избирателей, заручаться поддержкой политических партий, открывать избирательные счета, вести затратную выборную кампанию на протяжении нескольких месяцев, быть известным и популярным среди населения и так далее. Процедура упрощена до минимума представления необходимых документов для выдвижения кандидатом. Практически любой прохожий может зайти в думу Сургута и тут же стать кандидатом в мэры города. Чем и воспользовались все желающие заявить о себе. Кто-то для дальнейшей политической карьеры, другие прорекламировать себя и свою деятельность, не связанную с политикой, остальные — потешить своё самолюбие или ради смеха. Потому что шансы выиграть «прохожему» в таких выборах равны нулю. Это то, что называется обратной стороной медали таких выборов, когда вход открыт для всех, но только не дальше прихожей», — считает Александр Лобов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, место градоначальника экономической столицы Югры стало вакантным в связи с переходом прежнего мэра Сургута Вадима Шувалова в правительство ХМАО на пост заместителя губернатора. Приём заявлений от претендентов завершился 12 января 2021 года. Выборы главы Сургута депутатами городской думы намечены на 18 января.