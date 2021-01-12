Милан, Италия, , 22:51 — REGNUM Распад нынешней итальянской правящей коалиции приведет либо к досрочным выборам, либо к формированию правой коалиции в нынешнем составе парламента при поддержке части депутатов из других фракций, заявил журналистам во вторник, 12 января, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

По его мнению, оба этих варианта — лучше, чем пребывание у власти правительства леволибералов и популистов, в котором не могут договориться ни по одному вопросу.

«Если у них нет желания, времени и способности управлять, им следует пойти домой и предоставить управлять тем, кто знает, как это делать», — сказал Сальвини.

Дискуссии о возможном распаде коалиции активизировались в Италии в сентябре 2020 года. По законам страны, в случае распада коалиции могут быть проведены досрочные выборы, но президент также может дать парламентариям нынешнего созыва возможность собрать альтернативную коалицию.

Фактическим инициатором распада коалиции выступает лидер «Живой Италии» Маттео Ренци. Без небольшой фракции Ренци коалиция теряет большинство, пользуясь этим, политик требует от коллег по коалиции принимать его версии решений по ключевым экономическим вопросам, что не устраивает ни леволибералов из Демократической партии, ни популистов из «Движения 5 звезд».

Предполагается, что о распаде коалиции может быть официально объявлено 13 января.