Рим, , 22:38 — REGNUM Провоцировать правительственный кризис в той ситуации, что сложилась в Италии — огромная политическая ошибка, заявил во вторник, 12 января, лидер леволиберальной Демократической партии Никола Дзингаретти.

Решение партии Маттео Ренци о выходе из коалиции может привести страну в «тоннель, выхода из которого никто не знает», полагает Дзингаретти.

Дискуссии о возможном распаде коалиции активизировались в Италии в сентябре 2020 года. По законам страны, в случае распада коалиции могут быть проведены досрочные выборы, но президент также может дать парламентариям нынешнего созыва возможность собрать альтернативную коалицию.

Фактическим инициатором распада коалиции выступает лидер «Живой Италии» Маттео Ренци. Без небольшой фракции Ренци коалиция теряет большинство, пользуясь этим, политик требует от коллег по коалиции принимать его версии решений по ключевым экономическим вопросам, что не устраивает ни либералов из Демократической партии, ни популистов из «Движения 5 звезд».

Предполагается, что о рападе коалиции может быть официально объявлено 13 января.