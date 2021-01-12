Париж, , 22:37 — REGNUM Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что достижение экономического роста в 6% в 2021 году станет для страны «вызовом». Об этом во вторник, 12 января, сообщает Le Figaro.

«В качестве прогноза на 2021 год мы установили рост в 6%, и это самый высокий показатель за последние 50 лет. Достижение этой цифр остается настоящим вызовом, и я хотел бы, чтобы мы все это ясно понимали. Мы должны осознавать, что существует экономическая неопределенность, от которой и будут зависеть эти 6% роста», — заявил министр в ходе пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 12 января государственный секретарь по развитию цифровых технологий Франции Седрик О предложил ввести правила регулирования Twitter и других социальных сетей после блокировки аккаунта президента США Дональда Трампа.

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