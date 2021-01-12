Рим, , 22:22 — REGNUM Участники правящей коалиции Италии должны начать новый этап совместной работы и заключить новое соглашение о сотрудничестве, с таким таким заявлением выступила в эфире La7 во вторник, 12 января, один из лидеров партии Маттео Ренци «Живая Италия» Тереза Белланова.

Предыдущая «фаза» работы правительства завершена, нужно открывать новую страницу, это непременное условие сохранения «Живой Италии» в составе коалиции, отметила она.

Дискуссии о возможном распаде коалиции активизировались в Италии в сентябре 2020 года. По законам страны, в случае распада коалиции могут быть проведены досрочные выборы, но президент также может дать парламентариям нынешнего созыва возможность собрать альтернативную коалицию.

Фактическим инициатором распада коалиции выступает лидер «Живой Италии» Маттео Ренци. Без небольшой фракции Ренци коалиция теряет большинство, пользуясь этим, политик требует от коллег по коалиции принимать его версии решений по ключевым экономическим вопросам, что не устраивает ни либералов из Демократической партии, ни популистов из «Движения 5 звезд».

Предполагается, что решение о распаде коалиции может быть принято 13 января.