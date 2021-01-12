Париж, , 22:24 — REGNUM Генеральная дирекция вооружений Франции осуществила первый заказ на около 300 микро-дронов, произведенных национальным предприятием Parrot. Об этом во вторник, 12 января, сообщает Le Figaro.

Как уточняют журналисты, эти дроны будут принимать участие в разведывательных операциях. Контракт с компанией Parrot будет действовать в течение пяти лет, а первые поставки состоятся уже в июне этого года.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос, проведенный Французским институтом общественного мнения (Ifop) и опубликованный во вторник, 12 января, свидетельствует, что более половины жителей Франции не одобряют военную антитеррористическую операцию Парижа «Бархан» в Мали.

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