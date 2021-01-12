Париж, , 22:14 — REGNUM Семь человек были арестованы во Франции по делу об убийстве и обезглавливании учителя истории Самуэля Пати в коммуне Конфлан-Сент-Онорин 16 октября 2020 года. Об этом во вторник, 12 января, сообщает Le Figaro.

Как уточняют журналисты, полиция Франция арестовала в Леоне, Тулузе, Руане и Безансоне пятерых молодых людей в возрасте от 17 до 21 года, некоторые из которых, как и сам убийца Абдуллах Анзоров, оказались родом из Чечни. Их подозревают в переписке с Анзоровым накануне преступления.

Напомним, 11 января лицей во французском городе Клемон-Ферран временно закрыли из-за«угроз расправы и оскорблений» по отношению к преподавателю со стороны ученика.

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