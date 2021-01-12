Рим, , 22:11 — REGNUM Италию ждут досрочные парламентские выборы — это следует из заявлений политиков, сделанных во вторник, 12 января.

В пресс-службе правительства сообщили, что если партия Маттео Ренци покинет нынешнюю коалицию, то не войдет в состав следующей.

Руководители правых партий страны заявили, что не намерены вступать в коалицию с «левыми», как называют в Италии либералов из Демократической партии.

Представители правых не исключают, что смогут сами собрать новую коалицию без перевыборов (призвав в свои ряды часть депутатов других фракций), однако основным сценарием считают выборы.

Дискуссии о возможном распаде коалиции активизировались в Италии в сентябре 2020 года. По законам страны, в случае распада коалиции могут быть проведены досрочные выборы, но президент также может дать парламентариям нынешнего созыва возможность собрать альтернативную коалицию.

Фактическим инициатором распада коалиции выступает лидер «Живой Италии» Маттео Ренци. Без небольшой фракции Ренци коалиция теряет большинство, пользуясь этим, политик требует от коллег по коалиции принимать его версии решений по ключевым экономическим вопросам, что не устраивает ни либералов из Демократической партии, ни популистов из «Движения 5 звезд».