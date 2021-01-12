Флоренция, Италия, , 22:00 — REGNUM Лидер партии «Живая Италия» Маттео Ренци не считает свои действия, ведущие к распаду правительства, «безответственными», об этом он заявил журналистам во вторник, 12 января.

Его партия не просит для себя новых постов, все дискуссии связаны с идеями и предложениями о развитии страны, «это называется политика», отметил Ренци.

Правительство может прекратить свое существование не в силу чьей-то безответственности, а в силу того, что идеи «Живой Италии» об управлении страной и выходах из кризиса не поддерживаются коллегами по коалиции, добавил он.

Дискуссии о возможном распаде коалиции активизировались в Италии в сентябре 2020 года. По законам страны, в случае распада коалиции могут быть проведены досрочные выборы, но президент также может дать парламентариям нынешнего созыва возможность собрать альтернативную коалицию.

Фактическим инициатором распада коалиции выступает лидер «Живой Италии» Маттео Ренци. Без небольшой фракции Ренци коалиция теряет большинство, пользуясь этим, политик требует от коллег по коалиции принимать его версии решений по ключевым экономическим вопросам, что не устраивает ни либералов из Демократической партии, ни популистов из «Движения 5 звезд».