Москва, , 22:15 — REGNUM Материал издания Florida News Times, согласно которому служба охраны рыбных ресурсов США занимается поиском личностей, которые оставили на спине ламантина, обнаруженного в прибрежных водах, слово «Трамп», вызвал реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 12 января в социальной сети Facebook.

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«Во вмешательство России верят, а в то, что ламантины могут поддержать Трампа — нет! Странные они», — шутит Илья С.

Некоторые пользователи оказались возмущены тем, что людей, которые оставили данную надпись на ламантине, ждёт штраф. Граждане уверены, что млекопитающие не пострадало.

«В чём ущерб животному, за что штраф? Шизофрения власти обернется против них последствиями», — считает Max T.

Часть граждан пришла к выводу, что многих задело не то, что на спине животного появилась какая-то надпись, а то, что на нём оказалось имя действующего президента США Дональда Трампа. Люди считают, что такую реакцию имя избранного лидера страны Джозефа Байдена не вызвало бы.

«Интересно, а если бы Байден, или имя, не к ночи помянутой, Пелоси было бы пропечатано на спине, то стали бы они это сдирать? Или наоборот, накормили от пуза и пастись отпустили?», — задаётся вопросом Владимир П.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что личностей, совершивших это деяние, действительно необходимо найти. Граждане считают, что таким поступков люди попросту разжигают ненависть на политической почве.

«И что сие означает? Они за Трампа или за Байдена? А так точно это сделали сторонники Байдена, и прокуратура США должна бы усмотреть в этом политическую подоплеку и разжигание ненависти. Ибо это может трактоваться таким образом, что сторонники Трампа являются ламантинами и не принадлежат к человеческим особям», — поделился мнением Валентин П.

Напомним, 12 января стало известно о том, что жители американского штата Флорида обнаружили ламантина с надписью «Трамп» на спине.