Рим, , 21:52 — REGNUM Утром в среду, 13 января, может быть официально объявлено о распаде итальянской правящей коалиции, передают местные СМИ 12 января.

Поздно вечером 12 января правительство страны проводит экстренное заседание, а на полдень 13 января назначена пресс-конференция Маттео Ренци — лидера партии «Живая Италия», выход которой из коалиции и может привести к отставке правительства.

Дискуссии о возможном распаде коалиции активизировались в Италии в сентябре 2020 года. По законам страны, в случае распада коалиции могут быть проведены досрочные выборы, но президент также может дать парламентариям нынешнего созыва возможность собрать альтернативную коалицию.

Фактическим инициатором распада коалиции выступает лидер «Живой Италии» Маттео Ренци. Без небольшой фракции Ренци коалиция теряет большинство, пользуясь этим, политик требует от коллег по коалиции принимать его версии решений по ключевым экономическим вопросам, что не устраивает ни либералов из Демократической партии, ни популистов из «Движения 5 звезд».