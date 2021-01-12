Берлин, , 21:50 — REGNUM Встреча в «нормандском формате» на уровне советников глав государств в Берлине закончена, 12 января сообщает российское посольство в Германии.

Напомним, переговоры «нормандской четвёрки» начались в столице Германии сегодня, 12 января, в 15:30 мск. От России в них участвовал замглавы администрации президента страны Дмитрий Козак.

С украинской стороны в переговорах участвовал глава офиса президента страны Андрей Ермак. Встреча проходила в ведомстве федерального канцлера Германии.

Участники встречи собрались для обсуждения реализации итогов парижского саммита 2019 г., а именно — политического урегулирования ситуации в Донбассе.

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