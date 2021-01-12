Приштина, , 21:49 — REGNUM Если диалог Белграда и Приштины не закончится подписанием соглашения о взаимном признании, Приштина снова примет меры против Белграда. Об этом заявил премьер-министр сепаратистского Косово в отставке Авдуллах Хоти 12 января после встречи с представителями албанцев с юга центральной Сербии.

«Но я верю, что благодаря помощи международных партнеров, с которыми мы участвуем в этом процессе, не будет необходимости в этих экстремальных мерах. С каждым днем мы продвигаемся в сторону достижения окончательного соглашения», — процитировало слова Хоти агентство «Танюг».

Во время встречи в Приштине Хоти представил албанцам с юга центральной Сербии программу деятельности недавно открытой Канцелярии правительства сепаратистского Косово по так называемой Прешевской долине.

Напомним, что Прешевской долиной албанцы называют три муниципалитета центральной Сербии — Прешево, Медведжа и Буяновац, в которых проживает албанское национальное меньшинство.

В конце 2018 года Приштина ввела стопроцентные пошлины на товары из центральной Сербии, попытавшись заставить Белград признать сепаратистское образование.

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