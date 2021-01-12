Париж, 12 января 2021, 21:15 — REGNUM Власти Франции опубликовали список из пяти департаментов, префекты которых обязаны проконтролировать забой птиц, заразившихся птичьим гриппом штамма H2N8. Об этом во вторник, 12 января, сообщает Le Figaro.
Согласно этому списку, «превентивный» забой птиц должен быть осуществлен на фермах 32 коммун департамента Жер, 40 коммун департамента Ланд, 64 коммун департамента Атлантические Пиренеи, 65 коммун департамента Верхние Пиренеи и 11 коммун департамента Ло и Гаронна.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря власти французских департаментов Ланд и Атлантические Пиренеи призвали представителей ферм осуществить"превентивный забой» птиц для предотвращения дальнейшего распространения высокопатогенного птичьего гриппа H5N8.
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