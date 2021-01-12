Нью-Йорк, США, 12 января 2021, 21:08 — REGNUM Держаться рамок закона и не допускать беспорядков в преддверии инаугурации избранного президента США Джо Байдена призвал 12 января в беседе с журналистами официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Он добавил, что эти слова относится «и к Соединённым Штатам».
Следите за развитием событий в трансляции: «Инаугурация президента США и режим ЧС в Вашингтоне — все новости»
Как сообщало ИА REGNUM, действующий президент США Дональд Трамп ранее заявил, что он не хочет никакого насилия. По его словам, члены Демпартии, обвинившие его в дестабилизации обстановки в стране, сами провоцируют американцев.
Читайте ранее в этом сюжете: Трамп назвал опасной и абсурдной затею с импичментом