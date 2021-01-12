Нью-Йорк, США, , 21:08 — REGNUM Держаться рамок закона и не допускать беспорядков в преддверии инаугурации избранного президента США Джо Байдена призвал 12 января в беседе с журналистами официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Дюжаррик «Мы призываем политических лидеров не побуждать их сторонников к насилию, а в случае разногласий прибегать к установленным конституцией механизмам».

Он добавил, что эти слова относится «и к Соединённым Штатам».

Следите за развитием событий в трансляции: «Инаугурация президента США и режим ЧС в Вашингтоне — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, действующий президент США Дональд Трамп ранее заявил, что он не хочет никакого насилия. По его словам, члены Демпартии, обвинившие его в дестабилизации обстановки в стране, сами провоцируют американцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп назвал опасной и абсурдной затею с импичментом