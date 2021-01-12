Анкара, , 20:59 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган зарегистрировал свою страницу в мессенджерах Тelegram и BIP, сообщает 12 января администрация турецкого президента.

Отмечено, что такое решение было принято после отказа администрации президента Турции от мессенджера WhatsApp.

«Наш президент @RTErdogan теперь в BIP и Тelegram», — говорится в сообщении администрации Эрдогана.

Ранее мессенджер WhatsApp обновил пользовательское соглашение, которое теперь настаивает на передаче личных данных пользователя корпорации Facebook. После этого турецкие пользователи, включая высших чиновников, начали массово отказываться от WhatsApp и открывать аккаунты в иных мессенджерах.

Кроме того, антимонопольный комитет Турции заявил о начале расследования в отношении компаний WhatsApp и Facebook из-за их деятельности в сфере конфиденциальности.

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