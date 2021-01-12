Маскат, , 20:55 — REGNUM В систему престолонаследия Омана внесены изменения, соответствующие указы подписал султан Хейсам бен Тарик, пишет 12 января Al-Watan.

Если до сих пор действовала система, когда после смерти султана его преемник определялся в ходе обсуждения членов правящей семьи с главой госсовета Омана, спикером Меджлис аш-Шура и председателем верховного суда, то теперь ситуация изменилась.

Власть переходит, согласно новой системе, к старшему сыну умершего султана. А если он скончался раньше, чем действующий султан, власть в итоге перейдёт к внуку султана — сыну старшего сына.

Если у султана не окажется сыновей, власть перейдёт после его смерти к самому старшему из его братьев. Или, если все братья уже скончаются на тот момент, — к старшему сыну старшего из братьев.

Напомним, султан Омана — это и глава государства, и глава правительства, и верховный главнокомандующий. Он также является министром обороны, финансов и иностранных дел.