Киев, , 20:47 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Максим Степанов настаивает, что по состоянию на сейчас нет никаких оснований для прекращения локдауна.

Об этом он заявил вечером 12 января в эфире украинского телевидения.

«Во-первых, у нас были январские праздники, которые сопровождались массовыми празднованиями: с большим количеством людей в помещениях, люди ездили к родственникам. Это потенциально очень сильно повлияет на рост количества больных… Также имеет место ежегодный сезонный рост количества заболевших гриппом, который начинается в январе, и очень важно это количество роста сбить», — заявил Степанов.

Министр заявил, что власти заинтересованы в том, чтобы не было критической нагрузки на медицинскую систему, поэтому настаивают на локдауне.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня депутаты Черновицкого городского совета обратились к президентуВладимиру Зеленскомуи премьер-министру страны Денису Шмыгалю к просьбой отменить локдаун. Депутаты отмечают, что согласно официальной статистике, на Украине существенно улучшается ситуация с распространением коронавируса — в частности, количество заражений по сравнению с декабрем сократилось втрое. Аналогичные заявления делают другие региональные власти, политики и эксперты.

Согласно решению правительства, жёсткий карантин на Украине введен до 24 января включительно.