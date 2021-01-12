Москва, 12 января 2021, 20:17 — REGNUM Новый проект «Экспертного института социальных исследований» при поддержке АНО «Россия — страна возможностей"направлен на поиск и отбор перспективных политологов — экспертов и менеджеров, уже имеющих опыт работы в этой сфере. Победители получат наставников и возможность поработать в социально-политических проектах. О старте проекта было объявлено во вторник. 12 января в Москве, на площадке Музея современной истории России.
Представил проект первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. В мероприятии приняли участие генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, управляющий партнер «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко, политтехнолог, политконсультант, доцент Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Григорий Казанков, политтехнолог, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.
Сергей Кириенко среди важнейших особенностей стартующего Конкурса выделил его ориентированность на решение практических задач социально-политического развития, создание дополнительных механизмов профессионального роста для представителей экспертного сообщества.
При этом успешные участники Конкурса смогут применить полученные знания и навыки на практике уже в самое ближайшее время, в том числе в ходе предстоящих в нынешнем году избирательных кампаний.
По словам Алексея Комиссарова, возглавляемая им организация АНО «Россия — страна возможностей» имеет большой опыт организации открытых кадровых конкурсов по всей стране.
Павел Безручко подчеркнул, что главным результатом работы на Конкурсе для его участников станет получение новых возможностей для развития, в том числе через специализированные обучающие программы, работу с наставниками. Причем эти ресурсы профессионального роста будут доступны не только победителям.
Остановился он и на теме влияния эпидемических ограничений на отборочный процесс. Как было отмечено, конфигурация конкурсных мероприятий будет корректироваться в зависимости от эпидемиологической ситуации, и при необходимости ряд очных мероприятий будут переведены в удаленный формат.
Один из наставников проекта Григорий Казанков отметил, что проведение Конкурса станет важным фактором не только политического, но и социального развития страны, откроет участникам профессионального сообщества новые возможности во взаимодействии с гражданским активом.
По мнению другого наставника, Константина Костина, проведение подобного Конкурса именно на площадке АНО «Россия — страна возможностей» является важным знаком повышения интереса со стороны государства к сфере социально-политического менеджмента в целом. Это имеет особое значение с учетом, с одной стороны, сложившегося в органах власти, политических партиях и общественных объединениях запроса на приток качественных, профессионально подготовленных экспертов и менеджеров. А с другой стороны — сохраняющихся сложностей в самореализации для перспективных специалистов, особенно на местах.
Подать заявку на участие можно на сайте проекта до 23:59 12 февраля. К участию приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет, имеющие опыт работы в соответствии с выбранным треком Конкурса. На всех этапах проекта его участники будут оцениваться на предмет обладания общими для двух треков компетенциями и специализированными.
Победители Конкурса получат персонального наставника и право на участие в образовательной программе и стажировке.