Москва, , 20:17 — REGNUM Новый проект «Экспертного института социальных исследований» при поддержке АНО «Россия — страна возможностей"направлен на поиск и отбор перспективных политологов — экспертов и менеджеров, уже имеющих опыт работы в этой сфере. Победители получат наставников и возможность поработать в социально-политических проектах. О старте проекта было объявлено во вторник. 12 января в Москве, на площадке Музея современной истории России.

Представил проект первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. В мероприятии приняли участие генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, управляющий партнер «ЭКОПСИ Консалтинг» Павел Безручко, политтехнолог, политконсультант, доцент Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова Григорий Казанков, политтехнолог, председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Сергей Кириенко среди важнейших особенностей стартующего Конкурса выделил его ориентированность на решение практических задач социально-политического развития, создание дополнительных механизмов профессионального роста для представителей экспертного сообщества.

«Победители получат наставников из числа лучших специалистов социально-политической экспертизы и социально-политического управления. Они получат возможность принять участие в специально созданной программе подготовки и дополнительного обучения. Этот конкурс даст возможность многим молодым специалистам показать себя, попробовать себя, откроет для них социальные лифты», — рассказал первый заместитель руководителя Администрации президента РФ.

При этом успешные участники Конкурса смогут применить полученные знания и навыки на практике уже в самое ближайшее время, в том числе в ходе предстоящих в нынешнем году избирательных кампаний.

«Конкурс запускается в январе. Планируется, что к маю пройдет финал и будут подведены итоги. Это значит, что все победители получат возможность реально быть задействованными в предстоящей в этом году большой политической кампании в нашей стране и на региональном уровне, и на федеральном уровне», — отметил Сергей Кириенко.

По словам Алексея Комиссарова, возглавляемая им организация АНО «Россия — страна возможностей» имеет большой опыт организации открытых кадровых конкурсов по всей стране.

«Наш флагманский проект — «Лидеры России», мы успешно провели уже три сезона конкурса. «Конкурс политологов» по своей механике похож на проекты платформы «Россия — страна возможностей» и конкурс «Лидеры России». Он строится на тех же принципах отбора и состоит из аналогичных этапов — заочного и очного отбора. Эта модель реализуется нами с первого конкурса управленцев, и за это время такой принцип неоднократно продемонстрировал высокую эффективность и прозрачность конкурсных процедур. Мы окажем методологическую поддержку в проведении «Конкурса политологов» и поделимся наработанным опытом с коллегами», — отметил Алексей Комиссаров.

Павел Безручко подчеркнул, что главным результатом работы на Конкурсе для его участников станет получение новых возможностей для развития, в том числе через специализированные обучающие программы, работу с наставниками. Причем эти ресурсы профессионального роста будут доступны не только победителям.

«Даже если человек дошел до стадии очных испытаний, то есть полуфинала, это означает, что он сильный кандидат, у которого есть хорошие перспективы. В конечном итоге каждый успешный участник сможет повысить свою известность на профессиональном рынке, а это само по себе дорогого стоит», — выразил мнение Павел Безручко.

Остановился он и на теме влияния эпидемических ограничений на отборочный процесс. Как было отмечено, конфигурация конкурсных мероприятий будет корректироваться в зависимости от эпидемиологической ситуации, и при необходимости ряд очных мероприятий будут переведены в удаленный формат.

Один из наставников проекта Григорий Казанков отметил, что проведение Конкурса станет важным фактором не только политического, но и социального развития страны, откроет участникам профессионального сообщества новые возможности во взаимодействии с гражданским активом.

«Не нужно все сводить к избирательным кампаниям или взаимодействию с политическими партиями. Главное — работа с обществом. Сейчас, в условиях быстрых изменений социального уклада, важно, чтобы был кто-то, кто помогает людям адаптироваться к этим переменам. Именно социальные и политические технологи, менеджеры, аналитики смогут стать такими помощниками, в том числе благодаря конкурсу», — подчеркнул он.

По мнению другого наставника, Константина Костина, проведение подобного Конкурса именно на площадке АНО «Россия — страна возможностей» является важным знаком повышения интереса со стороны государства к сфере социально-политического менеджмента в целом. Это имеет особое значение с учетом, с одной стороны, сложившегося в органах власти, политических партиях и общественных объединениях запроса на приток качественных, профессионально подготовленных экспертов и менеджеров. А с другой стороны — сохраняющихся сложностей в самореализации для перспективных специалистов, особенно на местах.

Подать заявку на участие можно на сайте проекта до 23:59 12 февраля. К участию приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет, имеющие опыт работы в соответствии с выбранным треком Конкурса. На всех этапах проекта его участники будут оцениваться на предмет обладания общими для двух треков компетенциями и специализированными.

Победители Конкурса получат персонального наставника и право на участие в образовательной программе и стажировке.