12 января 2021 | Время чтения 14 мин

Разве можно, особенно на фоне кризиса в США, помогать американской стороне лозунгами «ядерного разоружения», с которыми не случайно носился в свое время Барак Обама? Ведь реализация этой идеи в условиях, когда модернизация американских СЯС только начинается, а российских уже почти завершена, сохраняет военному бюджету США десятки миллиардов, которые Пентагон сможет перенаправить на другие, более «перспективные» проекты.

Владимир Павленко, , 21:31 — REGNUM С одной стороны, Горбачёв давно воспринимается во всех бывших союзных республиках глубоко вчерашним, а его наследие ассоциируется с разрушением СССР и дальнейшим участием в целом ряде глобалистских проектов. Именно эти проекты — можно назвать Инициативу Хартии Земли, Форум «Состояние мира», Комиссию по глобализации и т. д. — раскрыли его личную заинтересованность в этой крупнейшей геополитической катастрофе как способе получить доступ к неформальным рычагам глобальной власти, которым пользуются настоящие «сильные мира сего». Не сумел он этим доступом воспользоваться лишь по причине персональной неэффективности: провалил все эти инициативы, от которых в итоге его кураторы были вынуждены отказаться. С другой стороны, результаты его деятельности во главе СССР настолько заворожили западных лидеров, что они на короткое время, пока не столкнулись с ним поближе, сочли их плодом мощнейшего интеллекта и, посчитав «своим», открыли Горбачеву многое из недоступного для прежних советских лидеров. Поэтому экс-генсек ЦК КПСС действительно многое знает. И просто отмахнуться от его рассуждений об истоках, причинах и последствиях несостоявшейся «революции» в США было бы опрометчиво с позиций поиска истины, отнюдь не абстрактной, а влияющей на настоящее и будущее не только Америки, но и всего мира, в том числе нашей Родины. Тем более что СМИ в нашей стране, особенно либеральные, в противовес патриотическим, и по американским событиям заняли прямо противоположные позиции, обвиняя во всем не «двойные стандарты» вашингтонского официоза, а лично Дональда Трампа, приписывая ему «ответственность» за «мятеж», которую он несет только косвенную. Не просчитал последствий своего призыва «Идем на Капитолий!», а когда внедренные в толпу и позднее опознанные общественностью провокаторы от «демократического» BLM, подтолкнули ее к штурму, а полиция услужливо расступилась, выяснилось, что «встречного плана» у него нет; на том всё и закончилось.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Но дело теперь не в Трампе и даже не в демократах — с тем и другими все ясно. То, что отныне станет происходить в США, не является секретом, оно прошло многократную историческую апробацию; наиболее резонансные примеры — поджог германского рейхстага в 1933 году и расстрел московского Дома Советов шесть десятилетий спустя, в 1993 году. После того и другого страны погружались в одном случае в тьму нацистской диктатуры, в другом — в либеральный авторитаризм; то же самое — одно из двух — ожидает и США. Эта историческая заданность и определенность последствий как подсмотренный ответ на задачку в конце учебника должна помочь нам с максимальной объективностью разобрать откровения Горбачева на тему событий в Вашингтоне. И, сопоставив их с реальностью, выявить горбачёвскую зависимость, причины и направления увода им логики своих комментариев прочь от действительности в дебри олигархических интересов, которым он помог, разрушив Советский Союз.

Краткое отступление. Модный пример с Украиной образца 2014 года, вопреки его широкому использованию, не работает. По двум основаниям: организатором киевского путча выступила не власть, а оппозиция, рвавшаяся таким образом к власти. Байденовским демократам рваться никуда было не нужно, следовало лишь подождать пару недель. Второе основание: власть в итоге событий в Киеве поменялась, чего не скажешь о Вашингтоне. И в этом смысле ситуация в последнем более напоминает не киевский, а московский «майдан» 1991 года, когда одна «башня» центральной власти штурмовала другую, сложив усилия при этом с низшим, региональным уровнем «демократической» власти в столице. Только в результате рухнули обе.

Итак, главная мысль Горбачева, высказанная в интервью агентству «Интерфакс»:

»Штурм Капитолия явно разработан заранее, и ясно, кем… Но беспорядки — не главное. Их задача ясна, но лишь на первый взгляд. Не все так просто. …Беспорядки поставили под вопрос судьбу США как государства. Пройдет немного времени, и мы разберемся, зачем действительно это было сделано».

Что обращает внимание прежде всего? С одной стороны, Горбачёву ясно или даже известно, кто именно эти авторы идеи и плана направить толпу на Конгресс. Однако он их не только не называет, но и углубляет интригу утверждением, что сам штурм имеет второстепенное значение на фоне истинного смысла происходящего, который проявится позднее. И главное, по его словам, в этом смысле — угроза существованию США. Опять-таки, какая именно угроза — не говорится, хотя трактовок этого тезиса может быть как минимум две. И ликвидация американской государственности, как она проще всего понимается. И, что уже глубже, такое беспрецедентное ее переформатирование, что при сохранении целостности территории, внутреннее содержание изменится настолько, что впору будет говорить о новой государственности.

Если вникнуть в эту горбачевскую борьбу между желанием рассказать как на самом деле и невозможностью выйти за кем-то жестко очерченные рамки, то получается нечто следующее. Во-первых, штурм Капитолия разработан демократами и ставил своей целью дискредитацию Трампа. «Ясно, кем» отсылает нас к традиционному механизму «цветных революций», как они на наших глазах осуществлялись в других странах. Внутри относительно мирной толпы протестующих с помощью заранее внедренных провокаторов разжигается протест экстремистского толка, который реализуется в насильственных действиях. Только в «туземных» «цветных» переворотах этот экстремистский ресурс идет до конца, сваливая власть, а в случае с Вашингтоном у него была другая задача: разогреть людей, двинуть их в «активную фазу», обеспечив необходимый политический резонанс и фон, оправдывающий планы заказчиков. А самим, по возможности избежав засветки, — отойти в сторону. И обезглавив тем самым протест, обречь его на поражение, чтобы в определенных интересах зафиксировать факт трансформации этого протеста в насильственный. Все остальное, в виде разгребания последствий и возложения за них политической, а в дальнейшем и уголовной ответственности на конкретного Трампа, — дело уже «старших товарищей». Во-вторых, у всей спецоперации, первым этапом которой стал штурм Конгресса, не одно, а два «дна». Беспорядки завершены, ярлыки навешены, Трамп превращен в такого же «бывшего», каким уже давно является сам Горбачев. Чиновники бегут с тонущего корабля уходящей администрации, а срочно открестившиеся от «трампизма» боссы Республиканской партии один за другим в срочном порядке «разоружаются» перед переходящей на платформу BLM Демпартией, присягая глобализму — это все необходимые предпосылки реализации «второго дна». Кстати, переходя к нему, отметим, что первой среди сбежавших оказалась глава минобразования Бетси Дэвос, приходящаяся родной сестрой Эрику Принсу, основателю и формальному владельцу целой сети частных военных компаний (ЧВК) — Blackwater, Xe Services, Academy. Если учесть теснейшую связь цепочки этих силовых реинкарнаций с ЦРУ, которое при Трампе возглавила Джина Хаспел, связанная с этими ЧВК сетью уз, в том числе семейных, складывается картина шпионского гнезда. Или «спящей ячейки», заблаговременно свитой определенными структурами в ближайшем президентском окружении. Сегодня члены этой «ячейки» явно разбужены «сигналом» и приступили к действиям.

Что это за структуры? Придется сделать маленькое отступление в 2011 год, когда в Европе появилось, наделав шум, специальное исследование Швейцарского федерального технологического института (ШФТИ). Подвергнув детальному анализу структуру акционерного капитала 43 тыс. транснациональных банков (ТНБ) и корпораций (ТНК), швейцарские специалисты выявили «широкое» ядро в составе 1 тыс. 318 субъектов экономики, переплетенных между собой системой перекрестного владения пакетами акций. При дальнейшем исследовании в этом «широком» ядре обнаружилось «узкое», включившее 147 наиболее влиятельных структур, названных за глаза «глобальным ЦК». В последующем, по одним данным, исследования швейцарцев остановились: то ли они посчитали цель достигнутой, то ли им попросту запретили «копать» дальше. По другим, они продолжились, но в засекреченном режиме. Во всяком случае, к 2015 году, уже вне формальной связи с ШФТИ, в мировые СМИ произошел вброс сенсационной информации о наличии внутри «глобального ЦК» своего рода «глобального политбюро» в лице двенадцати компаний по управлению активами. Уже не миллиардеров, а триллионеров, с совокупным объемом акций под управлением как минимум в 25−30 трлн долларов. Список компаний секрета не представляет: BlackRock, Vanguard, Fidelity, Capital Partners, State Street, JP Morgan, Citigroup, Bank of New-York Mellon Corp., Bank of New-York Merrill Lynch Corp., Legal & General, Barclays, AXA. Механизм контроля — здесь этому не место, но сугубо для профилактики обвинений автора в «конспирологическом волюнтаризме» — легко увидеть на любом специальном сайте, раскрывающем состояние и динамику структуры акционерных капиталов, например, Yahoo Finance. Акционеры каждой ТНК и каждого ТНБ поделены на три группы: минимум акций (в среднем около 5%) находятся во владении у физических лиц, остальные распределены между «институциональными инвесторами» и «паевыми инвестиционными фондами». Так вот в списке тех и других у любого ТНБ и любой ТНК вы без труда отыщите целый перечень различных организаций, которые даже по названиям видно, что связаны с вышеперечисленными двенадцатью триллионерами. Суммирование их долей также без проблем выводит на цифру от 40% до 60% опять-таки по всем без исключения ТНБ и ТНК. Конечные бенефициары не раскрываются.

Возвращаясь после этого экскурса к «шпионской ячейке» глобалистов вокруг Трампа, отметим связь нынешнего руководства ЦРУ и близкой к нему «империи ЧВК им. Эрика Принса» с одной из компаний, входящих в «список двенадцати» — Vanguard. Если копнуть ее историю, первое, что бросается в глаза, — год создания: 1975-й. Именно 70-е годы:

с отменой золотого содержания доллара,

развертыванием деятельности Римского клуба,

многоходовкой по отставке Ричарда Никсона, замене его никем не избранным Джеральдом Фордом и вообще президентской чехардой в Белом доме (четыре президента за шесть лет)

и многими другими важными вещами, включая «разрядку» с СССР и хельсинский Заключительный акт СБСЕ, —

стали решающим временем по утверждению неолиберальных трендов, которые привели в том числе к распаду СССР.

По ряду оценок, именно Vanguard среди упомянутых двенадцати является «первой среди равных», причем именно благодаря «особой» связи с силовым блоком. Эти связи и есть «второе дно», на роль которого в нынешних событиях в Вашингтоне Горбачёв, безусловно, пребывающий «в курсе», намекает столь прозрачно. И вот здесь у него по-видимому заканчивается территория фактов. И он вступает на поляну домыслов, где, не желая рисковать четкими утверждениями, предлагает нам подождать развязки, до которой, как он считает, недолго. Давно отлученный от кормила глобального влияния, Горбачев, скорее всего, просто не знает, какой именно вариант (и путь) изберут глобалистские победители циркового представления в центре американской столицы — разрушение США, об опасности которого он предостерегает, или движение по пути дальнейшей глобализации. И, не зная конечной задумки, Горбачев занимается гаданиями на кофейной гуще, недвусмысленно обнаруживая и раскрывая собственные пристрастия.

«Люди нового поколения поймут, что гонка вооружений — это смерть, и будут готовы сделать соответствующие выводы о ее прекращении. Она будет прекращена, но постепенно. Поворот к разрядке будет, поворот к отказу от гонки вооружений будет — я в этом уверен, — витийствует Горбачев в популистском духе «за все хорошее против всего плохого». — Люди, которые не хотят войны, объединятся, и их руководители должны будут найти выход. Они найдут выход и найдут новые формы договора с учетом новых видов оружия».

С одной стороны, понятно, что наш «герой» с энтузиазмом воспринимает «сигналы» из команды Байдена о том, что демократы готовы обсуждать продление СНВ-3, срок действия которого истекает через месяц с небольшим. И собираются приступить к консультациям на этот счет как можно скорее, не обусловливая эту свою готовность известной позицией Китая, которую Горбачёв откровенно игнорирует, намекая, что к разоруженческому процессу «непременно» присоединятся другие страны. Ибо «им это выгодно», хотя Пекин ясно заявил, что невыгодно. С другой стороны, уцепившись за эту тему и навязав общественности ее обсуждение, Горбачёв явно рассчитывает обелить свое имя в истории, создавая впечатление, будто боролся «за правое дело», а разрушение Союза — издержка процесса: «Лес рубят — щепки летят». Понимая, что на склоне лет судьба в виде мошеннической «победы» Байдена, превращенной в разгромную с помощью провокации на Капитолийском холме, дарит ему последний шанс, Горбачёв за него цепляется и, пользуясь привлеченным вниманием СМИ, даже обращается к Байдену с призывом «начать избавляться от ядерного оружия».

Иначе говоря, ради переписывания истории собственного правления он готов разоружить свою родную страну, в которой сделал партийную карьеру и которую возглавлял, перед лицом вооруженного до зубов агрессора. Короткий экскурс в историю вопроса говорит о том, что новая администрация США, безусловно, заметит эту горбачевскую услугу, которая ей несказанно помогает. Ибо именно в 90-е годы, когда постсоветская Россия усилиями Горбачева и Ельцина лежала в руинах, Вашингтон, находясь в состоянии форменного экстаза от победы в холодной войне, совершил крупный стратегический просчет. Американские стратеги погнались за идеей реализации концепции «глобального неядерного удара», совершаемого из режима постоянной боеготовности, то есть без легко обнаруживаемого средствами объективного контроля перевода войск и сил в ее повышенные степени. Прикрыть эту линию в информационном плане власти США предполагали системой договоренностей, как раз и ведущих к ядерному разоружению. Внедряя собственную неядерную глобальную концепцию и обнуляя российский ядерный потенциал вместе со своим, Вашингтон получал искомое: тотальное и окончательное военное превосходство, проецируемое на возможность с позиции силы диктовать нашей стране свою волю. Именно под это в США по сути остановили модернизацию собственной триады стратегических ядерных сил (СЯС), заморозив техническую «продвинутость» даже самых новейших образцов ее вооружений — баллистических ракет «Трайдент-2» на атомных подводных лодках (ПЛАРБ) системы «Огайо» — на уровне середины 80-х годов. Но просчитались: российский ядерный потенциал не только сохранился, но и был существенно и успешно модернизирован, а США в этом отстали. Только недавно они, осознав это отставание, принялись его компенсировать, подготовив для ходовых испытаний две ПЛАРБ новой модели. А буквально на днях прошла информация о готовности США разработать и запустить в серию новый образец межконтинентальной баллистической ракеты шахтного наземного базирования, взамен «Минитмэнов-3», стоящих на боевом дежурстве еще с 60-х годов.

Как же можно было в этих условиях прямо помогать американской стороне лозунгами «ядерного разоружения», с которыми не случайно носился в свое время Барак Обама? Ведь реализация этой горбачевской идеи в условиях, когда модернизация американских СЯС только начинается, а российских уже почти завершена, сохраняет военному бюджету США десятки миллиардов, которые Пентагон сможет перенаправить на другие, более «перспективные» проекты. В том числе космическую составляющую той же системы глобального неядерного удара.

Итак, в «сухом остатке» следующее. На переломном моменте истории, когда в США в результате трагических, по-другому не скажешь, внутренних событий верх взяли, точнее, вернули себе его, глобалистские силы «глубинного государства», Горбачев откровенно приветствует эти перемены, создающие России, ее друзьям и союзникам, прежде всего Китаю, весьма серьезные угрозы и вызовы. Это главное, что характеризует «облико-морале» этого деятеля, который нанес своей стране вред, несопоставимый с суммарным вредом князя Курбского, гетмана Мазепы и генерала Власова вместе взятых. Горбачев грезит и бредит интеграцией России в коллективный Запад, и раз не получается только в Европу без США, то он согласен и на американское лидерство с ролью России в качестве вассала. Главное ему, чтобы США не распались. При этом Горбачев откровенно провоцирует Китай, причем дважды — спекуляциями вокруг якобы «выгодных» Пекину ядерных сокращений и перспективами включения нашей страны в западный антикитайский фронт — а как иначе, особенно в свете того, что он предлагает? Единственный позитив от очередных выступлений Горбачева — в том, что его эпистолярными стараниями вскрывается подоплека западных планов, которую сам Запад пытается максимально скрыть, спрятав под спуд. Ну что ж, «цену» Горбачеву мы и так знаем. А за предупреждение ему, несмотря на негативное отношение к этой фигуре, все-таки следует сказать «спасибо». Ибо предупреждены — значит, вооружены.