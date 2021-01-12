Вашингтон, , 20:05 — REGNUM Инициатива Демпартии объявить импичмент действующему президенту США Дональду Трампу разозлит людей, сообщил 12 января журналистам глава Штатов.

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Комментируя акцию толпы, которая пыталась захватить Капитолий, спровоцировав демократов к запуску процесса импичмента Трампу, президент сказал, что ни он, ни его соратники не хотят насилия.

Трамп «Что касается импичмента, то это продолжение величайшей охоты на ведьм в истории политики. Это абсолютно нелепо. Этот импичмент вызовет невероятный гнев».

Ранее Трамп заявил, что атака на здание Конгресса — это дело рук не его сторонников. По данным портала Axios, американский президент в частном разговоре обвинил в организации акции 6 января 2021 г. членов ультралевого движения антифа.

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