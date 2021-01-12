Париж, , 20:03 — REGNUM По итогам своего визита на космическую базу во французском департаменте Эр президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «одержим выходом страны из санитарного кризиса».

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Как сообщает Le Figaro, во вторник, 12 января, Макрон заявил, что «одержим выходом страны из санитарного кризиса… Но в день, когда нам удастся победить вирус, нам нужно быть более сильными, чтобы уверенно восстановить экономику».

«Несколько раз в неделю мы проводим совещания. Мы принимаем решения, важные решения… Но этот вирус развивается так же, как любое живое существо», — добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, Макрон также заявил по итогам визита на базу европейского аэрокосмического предприятия ArianeGroup в коммуне Вернон департамента Эр, что Франция должна «оставаться великой космической державой».

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