Москва, , 02:43 — REGNUM Причину неудачи предыдущих попыток модернизировать российскую медицину можно описать просто — большие деньги оказывались вложены без видимого эффекта. Что надо сделать, чтобы очередной раунд борьбы за лучшую медицину в России оказался более результативен, рассуждает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Врач Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам российского президента Владимира Путина, следует учесть системность проблемы и опыт предыдущих улучшений ситуации в первичном звене медицины, который никак нельзя назвать успешным. Действительно, стабильного эффекта, когда один раз вложили деньги и все заработало, добиться не удается. И нынешняя попытка может закончится не лучшим образом, особенно если исполнители будут ориентироваться на опыт предшественников, которым за неудачные попытки справиться с ситуацией в здравоохранении никаких порицаний не последовало. А ведь деньги были вложены немалые.

Если же смотреть на документы, руководствуясь которыми предполагается улучшать медицину в регионах, то можно заметить массу возможностей, открывающихся перед теми, кто всегда готов заменить дело «правильно составленным» отчетом наверх. Что же за бесполезную ерунду содержат программы развития медицины в российских регионах, которую обязаны были заметить, но проворонили ответственные руководители? Читайте статью Андрея Маленького «Модернизация здравоохранения — порочный круг лжи или злостная маниловщина?».