Киев, , 19:45 — REGNUM Депутаты Черновицкого городского совета обратились к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру страны Денису Шмыгалю к просьбой отменить локдаун и решить вопрос с тарифами на газ.

Соответствующее обращение в ходе заседания сегодня, 12 января, поддержали 30 из 31 присутствующих депутатов горсовета, передает корреспондент ИА REGNUM.

В горсовете Черновцов подчеркивают, что согласно официальной статистике, на Украине существенно улучшается ситуация с распространением коронавируса — в частности, количество заражений по сравнению с декабрем сократилось втрое. В этом контексте депутатам неясен смысл тотального локдауна, который введен на Украине до 24 января включительно.

Также Черновцы просят центральную власть пересмотреть тариф на газ и его транспортировку. В обращении подчеркивается, что новый тариф «Черновцыгаза» является одним из самых высоких на Украине.

Ранее стало известно, что по состоянию на конец декабря 8% клиентов региональной компании «Черновцыгаз» ни разу в 2020 году не платили за распределение топлива, а общая задолженность потребителей за услуги по доставке газа составляет более 21,3 млн гривен.

ИА REGNUM напоминает, что после очередного подорожания газа на Украине в стране продолжаются массовые протесты населения.