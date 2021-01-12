Вашингтон, , 19:43 — REGNUM «Новым Афганистаном» назвал Иран американский госсекретарь Майк Помпео в ходе выступления в Национальном пресс-клубе США 12 января.

Помпео «Иран — это новый Афганистан, являющийся ключевым географическим центром для «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но на деле он хуже. Если «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане пряталась в горах, то в Иране она орудует под защитой иранского режима».

Он обвинил руководство Ирана в том, что оно позволяет террористам группировки «свободно поддерживать связи». Глава Госдепа заявил, что это создаёт угрозу Франции и Германии.

Напомним, международная террористическая группировка «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникла в в 1988 г. в городе Пешаваре (Пакистан). Создатель террористической организации Усама бен Ладена в 1996 г. переехал в Афганистан, где руководство группировки базировалось до 2001 г.

Через тренировочные лагеря «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане за в период с 1989 по 2001 гг. прошло от 25 до 100 тысяч рекрутов. Крупнейшими лагерями для подготовки боевиков были афганские Аль-Фарук, Хальден и Дурунта.

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