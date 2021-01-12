Париж, , 19:41 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что план по восстановлению экономики страны в условиях пандемии коронавируса должен «реализовываться быстро, уверенно и в существенной мере», а также добавил, что его расходная часть в 100 миллиардов евро может быть повышена в по мере развития санитарного кризиса.

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Как сообщает Le Figaro, во вторник, 12 января, Макрон посетил базу аэрокосмической компании ArianGroup в департаменте Эр. По итогам визита глава государства заявил, что план по развитию экономики, представленный правительством Франции в сентябре 2020 года, должен «реализовываться быстро, уверенно и в существенной мере», потому что «наши сограждане, экономические силы, наши работники» замечают его эффект лишь на «конкретных проектах», «полезных для страны».

Эммануэль Макрон «Я пытаюсь справиться с санитарным кризисом каждый день, утром, днем и вечером — это моя страсть. Но в день, когда нам удастся победить вирус, нам нужно быть более сильными, чтобы уверенно восстановить экономику… Для этого нас стоит построить модель, гораздо более устойчивую к кризисам, а значит и гораздо более независимую».

Как сообщало ИА REGNUM, Макрон также заявил по итогам визита на базу европейского аэрокосмического предприятия ArianeGroup в коммуне Вернон департамента Эр, что Франция должна «оставаться великой космической державой».

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