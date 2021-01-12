Париж, 12 января 2021, 19:41 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что план по восстановлению экономики страны в условиях пандемии коронавируса должен «реализовываться быстро, уверенно и в существенной мере», а также добавил, что его расходная часть в 100 миллиардов евро может быть повышена в по мере развития санитарного кризиса.
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Как сообщает Le Figaro, во вторник, 12 января, Макрон посетил базу аэрокосмической компании ArianGroup в департаменте Эр. По итогам визита глава государства заявил, что план по развитию экономики, представленный правительством Франции в сентябре 2020 года, должен «реализовываться быстро, уверенно и в существенной мере», потому что «наши сограждане, экономические силы, наши работники» замечают его эффект лишь на «конкретных проектах», «полезных для страны».
Как сообщало ИА REGNUM, Макрон также заявил по итогам визита на базу европейского аэрокосмического предприятия ArianeGroup в коммуне Вернон департамента Эр, что Франция должна «оставаться великой космической державой».
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