Киев, , 19:24 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленскийпригласил основателя американской компании SpaceX, предпринимателя Илона Маска посетить Житомир.

Илон Маск (сс) JD Lasica

Соответствующее приглашение Зеленский опубликовал сегодня, 12 января, в социальных сетях.

Так, президент Украины отметил пост самого Маска, в котором тот сообщил, что пообщался с семьей конструктора Сергея Королёва. В Житомире, по задумке Зеленского, Маску будет интересно оценить музей Королёва.

«Сегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королёва. Действительно, он был одним из лучших… Хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, чтобы посмотреть музей космонавтики Сергея Королёва», — написал Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что у украинской власти уже вошло в традицию адресовать Илону Маску предложения разной степени нелепости.

Так, в 2017 году на тот момент глава правительства Владимир Гройсман направил официальное обращение Маску и предложил ему инициировать проект по сохранению возобновляемой энергии, отметив, что Украина очень хочет стать испытательным полигоном для инноваций.

Предыдущий министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян хотел реализовать в стране проект Маска Hyperloop. Летом 2018 года Омелян подписал договор о сотрудничестве с Hyperloop Transportation, которая занимается разработкой и строительством скоростного сообщения Hyperloop, после чего правительство Украины вложило немалые средства в соответствующие эксперименты.