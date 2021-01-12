Париж, , 19:22 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил по итогам визита на базу европейского аэрокосмического предприятия ArianeGroup в коммуне Вернон департамента Эр, что Франция должна «оставаться великой космической державой».

Как сообщает Le Figaro, во вторник, 12 января, Макрон посетил базу ArianeGroup, в деятельность которой правительство планирует вложить 30 миллионов евро. По итогам визита он заявил, что, «когда растет конкуренция, нам нужно улучшать организацию нашей деятельности, создавать больше инноваций».

Напомним, 29 декабря Франция успешно запустила свой разведывательный спутник CSO-2 совместно с российской ракетой-носителем «Союз-СТ» с космодрома «Куру» во Французской Гвиане.

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