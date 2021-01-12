Киев, , 19:11 — REGNUM Украинцы попросту «не потянут» новые тарифы на газ, заявила вечером 12 января в эфире одного из телеканалов страны заявила народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук.

Депутат заявила, что поддерживает президента Зеленского, который заявил, что для урегулирования проблемы должно быть политическое решение.

«Если это нужно делать через парламент — давайте сделаем через парламент в виде законопроекта, и проголосуем. Мы действительно имеем проблему, и уже вмешался президент», — отметила Верещук.

Вместе с тем, парламентарий признала, что снижение тарифов нужно будет согласовать с МВФ, ситуация осложняется тем, что сейчас начаты переговоры о следующем транше кредита.

«Не забываем, что у нас есть кредит, который нужно отдавать… Одно из требований МВФ — это рыночные тарифы… Будет очень трудно переговорщикам (от Киева), надо будет доказывать, что такие обременения лягут непосильной ношей на украинцев в виде больших сумм, которые люди ежемесячно будут платить за газ из своих карманов», — резюмировала Верещук.

Также сегодня вечером члены фракции «Слуга народа» должны провести в режиме онлайн совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем и и. о. министра энергетики Юрием Витренко относительно роста тарифов на энергоносители для населения.

ИА REGNUM напоминает, что с 1 января на Украине в очередной раз выросли тарифы на газ и его транспортировку, а также была отменена льготная стоимость электроэнергии в месяц для частных потребителей. Это привело к «тарифному майдану» — массовым протестам в ряде регионов Украины. 11 января на совещании президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству срочно решить вопрос «справедливых» тарифов на газ для населения.