Вашингтон, , 18:55 — REGNUM Миллиардер Шелдон Адельсон, считавшийся одним из крупнейших спонсоров президентской кампании Дональда Трампа, умер в 87-летнем возрасте, сообщает во вторник агентство Associated Press со ссылкой на корпорацию Las Vegas Sands, подтвердившей факт кончины руководителя.

По информации корпорации, причиной смерти Адельсона стали осложнения одной из форм лимфомы.

Шелдон Адельсон являлся исполнительным директором корпорации Las Vegas Sands, владеющей сетью казино, в последние годы был одним из главных спонсоров Республиканской партии США.

Кроме того, Associated Press отмечает, что в офис Адельсона часто приезжали как ведущие стратеги партии, так и перспективные политики.

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