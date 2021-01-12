Тегеран, , 18:38 — REGNUM Социальная сеть Facebook без объяснения причин заблокировала аккаунт иранского телеканала Press TV, сообщает 12 января пресс-служба телеканала.

В уведомлении о блокировке говорится о ее «окончательности», при этом дополнительная информация не может быть предоставлена по «причинам безопасности».

«Facebook заблокировал аккаунт Press TV с почти четырьмя миллионами фолловеров, утверждая, что англоязычный новостной телеканал не имеет право использовать эту платформу», — указано в сообщении пресс-службы телеканала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Facebook заблокировал страницу действующего президента США Дональда Трампа.

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