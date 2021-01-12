Ереван, , 18:26 — REGNUM Турция и Азербайджан выиграли от переговоров в Кремле (11 января), а Армения в лице премьер-министра Никола Пашиняна ничего не добилась, сообщил 12 января журналистам депутат от оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Арман Абовян.

Комментируя подписанное Пашиняном, российским и азербайджанским президентами Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым совместное заявление о создании рабочей группы по разблокировке экономических и транспортных связей в Карабахе, Абовян заявил:

«О каких коммуникациях, о каких дорогах может идти речь, когда нерешённым остаётся главный вопрос по возвращению пленных. Руководитель проигравшей страны не мог решить никакого вопроса, не мог решить проблему пленных, о чем он громогласно заявлял до визита в Москву».

Он добавил, что Азербайджан и Турция теперь «реализуют свою мечту — свяжутся через территорию Армении», а затем высказал мнение, что для Еревана это — вовсе не победа.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, после окончания переговоров в Кремле накануне, 11 января, Алиев заявил, что у Баку появится выход на турецкий рынок, а также на турецкие и российские железнодорожные артерии — через территорию Армении.

Азербайджанский президент добавил, что у Еревана, благодаря новым договорённостям, появится железнодорожный выход на Россию и на Иран — через территорию Азербайджана.

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