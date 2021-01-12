Луганская Народная Республика, 12 января 2021, 17:29 — REGNUM О случайном ранении снайпером ВСУ украинского связиста на линии разграничения в ЛНР сообщает 12 января ЛуганскИнформЦентр.
По словам официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего, инцидент произошёл во время учебных стрельб ВСУ. При этом украинское командование не позаботилось о безопасности своих служащих.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 января на линии разграничения в ЛНР трое украинских военных подорвались на установленной ВСУ мине.
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