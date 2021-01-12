Ереван, , 17:18 — REGNUM Армянский премьер-министр Никол Пашинян не выполнил той задачи, которая возлагалась на него на переговорах в Москве, сообщил 12 января журналистам глава оппозиционной фракции «Светлая Армения» Эдмон Марукян.

«Армянская повестка в Москве была провалена, — сказал Марукян. — Приоритетным вопросом армянской повестки было возвращение пленных, но видим, что в Москве подписан документ, где нет ни слова о пленных. В Москве не было обсуждено ни одного вопроса по армянской повестке».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам трёхсторонней встречи в Кремле 11 января российского и азербайджанского президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также Пашиняна, было подписано заявление о создании рабочей группы для разблокировки всех экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе.

Кроме того, Путин провёл отдельную встречу с Пашиняном.

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