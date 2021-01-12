Киев, , 17:07 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский отмечает важность борьбы с контрабандой на границе с Молдавией.

Об этом он заявил по итогам встречи с президентом Молдавии Майей Санду, которая состоялась сегодня, 12 января, в Киеве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Зеленский отметил, что особенно это важно «на приднестровском участке».

«Это очень важная сфера сотрудничества, учитывая наше стремление к интеграции в общий рынок с ЕС», — подчеркнул он.

Санду это заявление отдельно не комментировала.

Президенты подписали меморандум по развитию транспортно-транзитного потенциала Украины и Молдавии. Было заявлено, что целью подписания документа является укрепление сотрудничества в сфере развития инфраструктуры, создание новых рабочих мест и эффективное использование транзитного потенциала обеих стран.

В частности, для достижения поставленных целей предусмотрено создание автомобильного транспортного коридора, который соединит Киев и Кишинев. В перспективе этот коридор сократит путь между двумя городами до пяти-шести часов, став самым коротким путем из Центрального региона Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы.

ИА REGNUM напоминает, что в ходе сегодняшних мероприятий Зеленский и Санду практически не комментировали ситуацию с Приднестровьем, хотя ожидалось, что это будет одна из главных тем визита. Президент Украины заявил, что стороны «обменялись мнениями» относительно дальнейших шагов по Приднестровью, но уклонился от любой конкретики по этому вопросу.