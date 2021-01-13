Приштина, , 01:09 — REGNUM Партия «Демократическая лига Косово» (ЛДК), представитель которой Авдулла Хоти в настоящее время занимает пост и.о. премьер-министра, была оштрафована на 2 тысячи евро за нарушение мер по пресечению распространения коронавирусной инфекции во вторник, 12 января.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава инспекции муниципалитета Приштина Адонис Тахири подчеркнул, что никто не может стоять выше закона, и призвал власти соблюдать ими же назначенные ограничительные меры.

ЛДК проводила встречу с электоратом, в ходе которой не соблюдался масочный режим. В настоящее время в Косово ведется подготовка к досрочным парламентским выборам, дата которых еще не была назначена и.о. президента Вьосой Османи. Вердикт о проведении выборов вынес Конституционный суд Косово, который лишил силы голос осужденного по обвинению в коррупции депутата Этема Арифи в поддержку формирования правительства Хоти, после чего данное правительство уже не могло рассчитывать на поддержку более половины депутатов парламента.

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