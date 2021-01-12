Москва, , 16:52 — REGNUM Демократическая партия США стремится окончательно дискредитировать Дональда Трампа и лишить его политического веса. Об этом 12 января заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев на телеканале «Россия 24».

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"Ситуация сегодня выглядит таким образом, чтобы оказать психологическое давление, чтобы психологически их сломить, и чтобы Трамп после того, как его полномочия прекратятся… исчез с политической арены США не как выборное лицо, а как народный, всенародно избранный политик, который может оказывать влияние на политику и находиться на выборных должностях», — заявил Васильев.

6 января 2021 года группа протестующих, поддерживающих попытки действующего президента США Дональда Трампа отменить результат последних президентских выборов, штурмовала Капитолий США. Прорвавшись через службу безопасности, они нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания. В ходе столкновений погибли четыре человека.

После этих событий демократы предложили вице-президенту США Майку Пенсу применить 25-ю поправку к Конституции США, чтобы признать президента недееспособным. В противном случае Конгресс США попытается провести импичмент. Ранее Пенс допустил использование 25-й поправки, если президент станет «более нестабильным».