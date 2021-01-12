12 января 2021 | Время чтения 3 мин

Армения готова продолжать переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ по статусу Нагорного Карабаха. Азербайджан же считает, что «конфликт исчерпан». В эту дуэль готовится вступить «коллективный Запад». Исторический опыт показывает, что пережить эмоции войны и память о многочисленных жертвах, которых можно было бы избежать при ином раскладе событий, поможет только время.

Станислав Тарасов, , 17:34 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Трехсторонняя встреча в Москве президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном вызвала повышенное внимание со стороны мирового экспертного сообщества и многих политиков. Они признают, что подписание 10 ноября 2020 года соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией о прекращении карабахской войны, переход под контроль Баку ранее утраченных районов и появление в Нагорном Карабахе российских миротворцев заметно изменили ситуацию не только в Закавказье. «Коллективный Запад» настораживает, что Москва и Анкара выступили в процессе прекращения карабахской войны спарринг-партнерами, а само соглашение готовилось фактически без западного участия, хотя Россия проводила в тот момент консультации с Парижем. В случае сохранения такой тенденции, пишет американское издание Eurasianet, «в новом политическом и геополитическом порядке в регионе Западу с его идеями «демократизации» там делать будет нечего».

Этот тезис выводит «коллективный Запад» на поиск площадки, с которой он может оказывать влияние на дальнейшее развитие событий в регионе. В этой связи DW указывает на позиции, которые оказались вне внимания (во всяком случае, на публичном уровне) состоявшейся в Москве трехсторонней встречи Путин — Алиев — Пашинян: статус миротворцев и самого Нагорного Карабаха. Правда, президент России обмолвился о миротворцах, предложив «уточнить» вопросы их пребывания. Теоретически, учитывая, что миротворцы находятся на территории Азербайджана, вопрос об их статусе можно было бы решить на основе двухстороннего соглашения между Москвой и Баку. Но тогда за скобки выводился бы Ереван, что могло сорвать пункты о разблокировке коммуникационных коридоров через территорию Армении, в частности между Азербайджаном и Нахичеванью. Напомним, что ранее вопрос о размещении миротворцев в зоне конфликта входил в компетенцию Минской группы ОБСЕ. Не исключено, что проблема будет вновь внесена в повестку МГ ОБСЕ наряду с определением статуса Карабаха.

Трёхсторонняя встреча президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министр Армении Никола Пашиняна Kremlin.ru

Запад считает этот вопрос открытым, хотя Азербайджан уверяет, что «нагорно-карабахский конфликт исчерпан». Но, как сообщает Международное французское радио, накануне московской встречи лидеров России, Азербайджана и Армении президент Франции Эммануэль Макрон и Путин по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. В ходе беседы французский лидер напомнил о «важности международного сотрудничества для политического решения карабахского вопроса», и «политики согласились координировать свои действия в этом направлении». Понятно, что Париж выступает как сопредседатель Минской группы. Ранее и госсекретарь США Майк Помпео, тоже представитель страны-сопредседателя, призывал «как можно скорее возобновить взаимодействие с сопредседателями Минской группы для поиска прочного и устойчивого политического решения нагорно-карабахского конфликта». Нам представляется, что Баку на фоне того, что Москва не намерена «хоронить» МГ ОБСЕ, не сможет блокировать начало ее работы и рано или поздно ему придется вступить в очень сложную политико-дипломатическую дуэль прежде всего с Западом по определению статуса Нагорного Карабаха.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министра Армении Никол Пашинян на трехсторонней встрече в Москве Kremlin.ru

И силовой сценарий действий здесь практически исключается, что является определенной зацепкой для Пашиняна, который в Москве на совместной пресс-конференции говорил, что, «к сожалению, этот конфликт до сих пор не урегулирован, еще остается очень много вопросов, которые должны решаться. Один из этих вопросов — статус Нагорного Карабаха, и Армения готова продолжать переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ». Если такое состоится, то станет последним боем Еревана, который он может и не проиграть. Всё будет зависеть не столько от действий «коллективного Запада, а от долгосрочных интересов Армении, Азербайджана и, конечно, России, которые сейчас выстраивают сценарий развития взаимовыгодного и расширенного в географическом смысле торгово-экономического сотрудничества. Исторический опыт показывает, что пережить эмоции войны и память о многочисленных жертвах, которых можно было бы избежать при ином раскладе событий, поможет только время. Никто не ожидает, что это произойдет быстро. Но пока делается всё, чтобы обеспечить устойчивый мир в регионе.