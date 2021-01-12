Бишкек, , 16:40 — REGNUM Верховный суд Киргизии отреагировал на опубликованную госкомитетом нацбезопасности информацию о том, что киргизские спецслужбы подозревают судью Дильфузу Боронбаеву в незаконном обогащении.

В судебном органе заявили, что «ГКНБ нарушает презумпцию невиновности».

«Такая тенденция не только нарушает один из основных принципов правосудия, но и демонстрирует нарушение тайны следствия», — подчеркнули в Верховном суде.

Также в судебном органе утверждают, что большая часть имущества, приписываемого судье Боронбаевой, не имеет к ней и ее семье никакого отношения, а поездки в США, ОАЭ и страны Европы и Азии, указанные спецслужбами как туристические, имели сугубо служебный характер.

«Ни у судьи, ни у ее родственников нет объектов недвижимости на Иссык-Куле. И навязывание общественности мнения о том, что поездки осуществляются на незаконные средства, несостоятельны», — подчеркивают в Верховном суде.

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